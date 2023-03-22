iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Порше официально свернули проект участия в Формуле-1

А ведь было бы интересно.
Сегодня, 15:59
Лого Порше / Getty Images
Лого Порше / Getty Images

В Порше окончательно отказались от идеи принять участие в Формуле-1, пишет The Race.

Несмотря на то, что в компании все еще испытывают интерес к чемпионату, проект с потенциальным участием формально свернули.

Изначально, в Формулу-1 хотели прийти и Порше, и Ауди, входящие в концерн Фольксваген. По итогу Ауди выкупила контрольный пакет Заубера, а также заявилась, как моторист с 2026 года, а вот Порше не нашли подходящей опции.

Известно, что компания вела переговоры с Макларен и Ред Булл, но переговоры сорвались из-за желания Порше владеть значительной долей акций команд или даже полностью контролировать их.

В Порше все еще сохраняют интерес к Формуле-1, но в ближайшем будущем компания вряд ли поучавстввует в чемпионате. Вместо этого было решено сосредоточиться на Формуле-Е и WEC.

Напомним, что ранее в этом году от участия в Формуле-1 отказались и в БМВ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порше

Статьи по теме

Порше окончательно отказались от идеи присоединения к Формуле 1 Порше окончательно отказались от идеи присоединения к Формуле 1
Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов
Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл Порше планирует присоединиться к Ф1 в 2026 году, несмотря на провал сделки с Ред Булл
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:48
Valve представила Counter-Strike 2
Евро-202418:25
Шансы Украины пройти на Евро-2024: выход из группы маловероятен
Формула 118:16
Феррари перейдет к использованию боковых понтонов, как у Ред Булл
Европа18:09
Экс-защитник Динамо перебрался в чемпионат Польши
НХЛ17:48
НХЛ: лучшие бомбардиры
Футбол17:19
Роналду прокомментировал вызов в сборную Португалии
Европа16:59
Конте может сменить Моуриньо на посту главного тренера Ромы
Бокс16:55
Команда Фьюри готова заключить контракт на бой с Усиком, но лишь при одном условии
Киберспорт16:30
NaVi против команды из россии: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Европа16:27
Прокурор, обвинявший Ювентус, отказался от дела
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK