Порше официально свернули проект участия в Формуле-1

А ведь было бы интересно.

В Порше окончательно отказались от идеи принять участие в Формуле-1, пишет The Race.

Несмотря на то, что в компании все еще испытывают интерес к чемпионату, проект с потенциальным участием формально свернули.

Изначально, в Формулу-1 хотели прийти и Порше, и Ауди, входящие в концерн Фольксваген. По итогу Ауди выкупила контрольный пакет Заубера, а также заявилась, как моторист с 2026 года, а вот Порше не нашли подходящей опции.

Известно, что компания вела переговоры с Макларен и Ред Булл, но переговоры сорвались из-за желания Порше владеть значительной долей акций команд или даже полностью контролировать их.

В Порше все еще сохраняют интерес к Формуле-1, но в ближайшем будущем компания вряд ли поучавстввует в чемпионате. Вместо этого было решено сосредоточиться на Формуле-Е и WEC.

Напомним, что ранее в этом году от участия в Формуле-1 отказались и в БМВ.