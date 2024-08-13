iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Для Порше Формула-1 стала "закрытой главой"

Немецкий автопроизводитель больше не будет пытаться попасть в серию после неудачи с Ред Булл.
Сегодня, 21:30
Порше / Getty Images
Порше / Getty Images

Стремление Порше вернуться в Формулу-1 теперь является "закрытой главой", заявил руководитель автомобильной марки по автоспорту Томас Лауденбах.

Как сообщает Motorsport, заявление Лауденбаха представляет собой первые комментарии немецкого автопроизводителя по поводу выступления в "королевских гонках" с момента полного обнародования правил 2026 года в июне.

Они следуют почти через два года после разрыва предполагаемого партнерства с Ред Булл, в результате которого компания стала бы 50%-ым владельцем команды и ее нового подразделения силовых агрегатов.

Читай также: Феррари приготовила большое обновление болида к возобновлению сезона

На том этапе, в сентябре 2022 года, Порше все еще говорила о Ф1 как о "привлекательной среде". Однако теперь ситуация изменилась.

"Это не обсуждается: сейчас Формула-1 не является для нас целью, и мы не тратим на это никаких сил", — пояснил Лауденбах.

"Мы сосредоточены только на том, что делаем прямо сейчас, и если присмотреться, у нас много разных занятий: мы хорошо заняты и чрезвычайно довольны тем, что делаем".

Ранее стало известно, что Эдриан Ньюи согласовал многомиллионный контракт с Астон Мартин, куда он переберется в 2025 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порше Ред Булл

Статьи по теме

Ньюи согласовал 100-миллионный контракт с Астон Мартин Ньюи согласовал 100-миллионный контракт с Астон Мартин
Апелляция по делу о неправомерном поведении руководителя Ред Булл отклонена Апелляция по делу о неправомерном поведении руководителя Ред Булл отклонена
"Я более совершенный пилот": Цунода готов к переходу в Ред Булл "Я более совершенный пилот": Цунода готов к переходу в Ред Булл
Техдиректор Ред Булл: Не знаю, остались ли у нас сильные стороны Техдиректор Ред Булл: Не знаю, остались ли у нас сильные стороны
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Динамо в Лиге чемпионов, Кубок Украины и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:00
Зальцбург не проиграл Твенте в ответной игре и уже готовится к потенциальной встрече с Динамо
Европа21:57
Де Лигт попрощался с фанатами Баварии перед трансфером в МЮ
Европа21:38
Один из лидеров МЮ пропустит начало сезона из-за травмы
Формула 121:30
Для Порше Формула-1 стала "закрытой главой"
Формула 121:04
Ньюи согласовал 100-миллионный контракт с Астон Мартин
Другие страны20:47
Тренер Интер Майами высказался о восстановлении Месси от травмы колена
Европа20:38
Манчестер Юнайтед предложил своего игрока Наполи
Европа20:04
Авторитетный итальянский арбитр согласился на работу на россии
Киберспорт19:44
IEM Cologne 2024: FaZe обыграли Falcons, Complexity уступили Liquid, NaVi справились с SAW
Европа19:29
Не только Палмер: Челси предложит новый контракт форварду-герою мемов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK