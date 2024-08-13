Для Порше Формула-1 стала "закрытой главой"

Немецкий автопроизводитель больше не будет пытаться попасть в серию после неудачи с Ред Булл.

Стремление Порше вернуться в Формулу-1 теперь является "закрытой главой", заявил руководитель автомобильной марки по автоспорту Томас Лауденбах.

Как сообщает Motorsport, заявление Лауденбаха представляет собой первые комментарии немецкого автопроизводителя по поводу выступления в "королевских гонках" с момента полного обнародования правил 2026 года в июне.

Они следуют почти через два года после разрыва предполагаемого партнерства с Ред Булл, в результате которого компания стала бы 50%-ым владельцем команды и ее нового подразделения силовых агрегатов.

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На том этапе, в сентябре 2022 года, Порше все еще говорила о Ф1 как о "привлекательной среде". Однако теперь ситуация изменилась.

"Это не обсуждается: сейчас Формула-1 не является для нас целью, и мы не тратим на это никаких сил", — пояснил Лауденбах.

"Мы сосредоточены только на том, что делаем прямо сейчас, и если присмотреться, у нас много разных занятий: мы хорошо заняты и чрезвычайно довольны тем, что делаем".

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