Порше окончательно отказались от идеи присоединения к Формуле 1

Немецкий автопроизводитель не станет ни создавать собственную команду, ни поставлять двигатели уже существующей.

Пока Андретти Автоспорт в союзе с Кадиллаком борется за место в Формуле 1, Порше от него отказывается.

По информации RacingNews365, немецкий автопроизводитель не стал подавать заявку в качестве поставщика двигателей на 2026 год - среди поданных шести заявок нет Порше. При этом дедлайн подачи заявок уже истек.

Ранее были слухи о том, что Порше может приобрести Уильямс, но сейчас на это нет никаких шансов. Единственный возможный вариант - Порше попросит Ауди использовать и "маркировать" его двигатели (СУ Ауди будет отмечен как СУ Порше).

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Однако и такое развитие событий маловероятно, так как Ауди не захочет подставлять под удар собственную репутацию. Напомним, что в 2026 году нынешняя Альфа Ромео вернется к прежнему названию Заубер и будет ездить с двигателями Ауди.