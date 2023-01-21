Вассер должен убедить Леклера подписать новый контракт с Феррари

Итальянцы боятся, что Мерседес уведет их пилота, если Хэмилтон решит завершить карьеру.

Меньше месяца Фредерикк Вассер находится на должности руководителя Феррари, но владельцы команды уже поставили перед ним первую важную задачу.

По информации Motorsport, Вассер должен убедить Шарля Леклера подписать новый долгосрочный контракт со Скудерией.

Итальянцы надеются, что хорошие отношения между руководителем и пилотом обеспечат им успешные переговоры с монегаском, который не станет думать о смене команды.

Еще в 2019 году Лекелр подписал рекордный по длительности контракт с Феррари. А по ходу сезона-2022 новое оглашение подписал и Карлос Сайнс.

Сделки с обоими гонщиками рассчитаны до конца 2024 года, но это не гарантия того, что Шарль не уйдет.

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Скудерия побаивается, что Льюис Хэмилтон решит уйти из Формулы 1 после сезона-2024, из-за чего Мерседес постарается переманить Леклера. Поэтому Феррари хочет обезопасить себя, подписав контракт с 25-летним пилотом на максимально возможный срок.