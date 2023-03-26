Расселл заверил, что в Мерседесе никто никого не обвиняет в неудачах

Пилот Мерседес Джордж Расселл высказался о ситуации с проблемами текущего болида команды.

По заверениям британца, в Мерседес царит прекрасная атмосфера, и вся команда сообща работает над тем, чтобы улучшить результаты в текущем сезоне.

Кроме того Расселл признал, что никто не занимается обвинениями внутри команды, а он и Льюис знали, над каким болидом работает команда и верили, что идут в правильном направлении.

"Мне кажется, что в ходе обсуждений сложившейся ситуации многие люди в команде признавали, что в Мерседесе было принято несколько неправильных решений. Но при этом никто не показывает друг на друга пальцами и не обвиняет в принятии этих решений, поскольку они были приняты с наилучшими намерениями, учитывая всю имевшуюся у команды информацию.

И мы с Льюисом знали о том, какую концепцию разрабатывает команда. И мы считали, что команда движется в правильном направлении. Но, как я уже говорил, как команда мы что-то упустили, работая над машиной в зимний перерыв. И сейчас трудимся изо всех сил, что это исправить", - приводит слова пилота F1i.com.

Напомним, что ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф признал, что команда готова заимствовать чужие идеи.