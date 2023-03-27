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Автоспорт

Тото Вольфф признался, когда покинет Мерседес

К счастью или нет, но очень нескоро.
Сегодня, 13:42
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель команды Мерседес Тото Вольфф на фоне неудач команды рассказал, при каких условиях покинет Формулу-1.

Австриец убежден, что сейчас его место именно в немецкой команде, несмотря на все взлеты и падения. Боссы Мерседеса поддерживают его также, как и любого другого члена команды.

И пока Тото будет приносить пользу "серебряным стрелам", он будет оставаться их руководителем.

"Мне действительно нравится быть руководителем этой команды. Думаю, я еще могу внести свой вклад. Но если однажды я приду к выводу, или если близкие мне люди скажут, что я больше не вношу вклад в развитие команды, тогда я подумаю, чтобы передать эстафету кому-то другому.

Тогда бы я сам стал критиковать команду со стороны, с экрана телевизора, и знал бы суть происходящего лучше, чем все остальные. Но до тех пор я буду продолжать наслаждаться работой", — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Ранее Джордж Расселл заявил, что в Мерседес все прекрасно, и команда работает, чтобы преодолеть черную полосу.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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