Магнуссен: Сейчас бы подиум означал куда больше

Пилот Хаас Кевин Магнуссен вспомнил свою дебютную гонку и сравнил положение вещей тогда и сейчас.

Напомним, что датчанин дебютировал в Формуле-1 в 2014 году за рулем Макларена на Гран-при Австралии. В той гонке Кевин занял вторую строчку, и это до сих пор его единственный подиум в карьере.

Магнуссен позитивно оценивает свой дебют, однако считает, что сейчас подиум за Хаас был бы намного ценнее той победы.

"Изменилось многое, очень многое. Сейчас мне кажется, что я был почти что ребенком. С тех пор прошла фактически третья часть моей жизни, случилось многое.

Сейчас подиум, безусловно, значил бы гораздо больше, чем тогда. У меня был совершенно другой настрой: я перешел из молодежных серий, где подиумы, победы и титулы были обычным делом.

Когда я завоевал подиум в Формуле-1, это стало большим событием, но я чуть ли не ожидал подобного. Однако позже реальность показала, что это не станет нормой.

Теперь же подиум значил бы куда больше, потому что я не так его ожидаю. Я мечтаю, надеюсь и тружусь ради этого, но не скажу, что мы можем его ожидать. Так что он значил бы в миллион раз больше, чем тогда", - приводит слова Кевина Motorsport Week.

Напомним, ранее стало известно, что Хаас имеет один из лучших DRS во всем пелотоне.