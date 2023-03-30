Часть пилотов поддержала идею сокращения практик

Но пока еще вісказались не все гонщики.

Немалая часть пилотов Формулы-1 поддержали идею Стефано Доменикале о сокращении количества свободных практик, пишет RaceFans.

Напомним, что ранее руководитель серии выступил с предложением сократить уик-энды, убрав часть свободных практик.

Одним из первых поддержал идею Доменикали пилот Мерседес Джордж Расселл. Британец убежден, что гонщикам действительно не нужно так много свободных заездов.

Джордж Расселл / Источник: Getty Images

"Формула-1 – вершина автоспорта, и не хочется, чтобы у нас совсем не оставалось возможностей попробовать что-то новое. В этом порой и красота: у тебя есть 60-минутная сессия, и ты можешь поэкспериментировать. Если же ты сразу борешься за очки или какую-либо награду, то с меньшей вероятностью попробуешь что-то новое.

Естественно, чем больше тренировок, тем больше ты разгоняешься и чувствуешь себя в болиде увереннее. Не считаю правильным, что в Формуле-1 втрое больше практик, чем в Ф-3 и Ф-2. Это им нужно предоставлять больше тренировок – в том числе потому, что у пилотов меньше гонок, они не так часто проводят тесты", – отметил Расселл.

Также с этим мнением согласен пилот Альпин Пьер Гасли. Француз также считает, что одной практики более чем достаточно, чтобы настроить болид.

Пьер Гасли / Источник: Getty Images

А вот новичок серии Логан Сарджент заявил, что он не против трех сессий, однако, как ему кажется, в будущем эта система все равно должна быть реорганизована.

Единственным, кто пока выступил против уменьшения количества практик стал пилот Хаас Нико Хюлькенберг. Он считает, что три сессии - это ровно то, сколько нужно. Хотя Халк признал, что в молодости в Формуле-2 ему нравилось потренироваться 30 минут и сразу отправляться в гонку.