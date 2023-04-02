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Автоспорт

Стюарды отклонили протест Хааса относительно результатов Гран-при Австралии

Итоговая классификация заезда в Мельбурне не будет изменена.
Сегодня, 18:59
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Стюарды Гран-при Австралии отклонили протест команды Хаас по поводу окончательных результатов гонки, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Один раз заезд был остановлен  красными флагами после того, как Кевин Магнуссен врезался в барьеры второго поворота, потеряв правое заднее колесо.

Это привело к рестарту с места, в котором Карлос Сайнс столкнулся с Фернандо Алонсо, оба болида Альпин не смогли продолжить Гран-при, а Логан Сарджант из Уильямса сошел с дистанции, забрав с собой Ника де Вриса из Альфа Таури.

Стюарды вновь остановили гонку красными флагами. Она была возобновлена на 58-м круге из 58, но при этом порядок классификации для рестарта был изменен до того, как начался предыдущий рестарт, наполненный авариями.

Источник: Getty Images

Именно здесь результат оказался решающим для Хааса: Нико Хюлькенберг поднялся на 4-е место, когда был показан последний красный флаг - до того, как изменение порядка отбросило его на 7-е место.

Хаас подал протест по поводу результатов заезда на том основании, что была нарушена статья 57.3 Спортивного регламента: "В случае красного флага порядок пилотов будет определен по последнему моменту до красного флага, по которому можно определить положение всех болидов".

По мнению стюардов, таким "последним моментов" было формирование стартовой решетки перед рестартом, учитывая данные, которые были доступны директору гонки, который был вызван для дачи дополнительных разьеснений.

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В итоге данный протест был отклонен стюардами - американская команда не получила желаемого и итоговая классификация осталась прежней.

Тем не менее, седьмое место Хюлькенберга стало лучшим результатом Хааса в 2023 году, благодаря которому команда поднялась на седьмое место в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гран-при Австралии

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