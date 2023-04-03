Хюлькенберг: "В тот момент я чуть не обделался"

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг прокомментировал момент на Гран-при Австралии, когда его болид чуть было не столкнулся с Алексом Албоном.

Напомним, что гонка в Мельбурне оказалась очень жаркой, с тремя рестартами и большим количеством аварий.

А уже на седьмом круге пилот Уильямс Алекс Албон зацепил ограждение и вылетел с трассы, чуть не столкнувшись с другими учасниками гонки. Заезд был прерван красными флагами.

"Это худший кошмар любого гонщика. Ты входишь в слепой поворот и тут на трассе появляется машина, которую ты даже толком не видишь, поскольку она находится в клубах пыли.

При этом все случилось на невероятно скоростном участке трассы, который мы обычно проходим на скорости примерно в 250 км/ч. Так что все могло закончиться очень плохо. К счастью, все обошлось. Как я уже говорил, в тот момент я чуть не обделался. Пульс зашкаливал, я орал по радио", - приводити слова Халка GP Blog.

Напомним, что победителем Гран-при Австралии стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.