Вольфф рассказал, что мог подписать Ферстаппена в 2014 году

Но в Мерседес тогда не нашлось места.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал, почему в 2014 году не подписал Макса Ферстаппена.

Пилотом в начале его карьеры активно интересовался Мерседес, однако места для Макса не было. Команда была готова предложить контракт только для GP2.

Тогда на горизонте появился Хельмут Марко и сразу предложил нидерландцу место в Формуле-1. Вольфф лично советовал Максу принять предложение Альфа Таури (тогда еще Торо Россо).

"У меня не было места, которое я мог бы предложить ему. У Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга были долгосрочные контракты. Макс, безусловно, являлся интересным молодым человеком, но в тот момент мы могли предложить ему кокпит в GP2, а затем, возможно, контракт.

Но Хельмут Марко смог предоставить место в Формуле-1, и в итоге я посоветовал Ферстаппену идти этим путем. А это означало уход из орбиты Мерседеса, – поделился воспоминаниями исполнительный директор Мерседеса для Motorsport.

Напомним, что сейчас Макс Ферстаппен грозится покинуть Формулу-1.