Перес откровенно рассказал о своих отношениях с Ферстаппеном

Пилот Ред Булл Серхио Перес рассказал, какие у него сейчас отношения с Максом Ферстаппеном.

После первых трех Гран-при казалось, что ситуация в команде несколько накалилась, поскольку мексиканский пилот готов бороться с Максом за свой первый титул.

Однако сам Серхио заявил, что они с Ферстаппеном прекрасно ладят за кулисами, более того, в команде царит дружеская атмосфера и обе половины гаража относятся друг к другу с уважением.

"Мы уважаем друг друга намного больше, чем могут подумать люди. За кадром в команде царит прекрасная атмосфера. Между обоими сторонами боксов существует взаимное уважение. Мне кажется, мы с ним оба достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Так что я не жду никаких изменений в подходе команды", - цитирует Переса Motorsport.

Также мексиканец сказал, что наличие в команде пилота уровня Ферстаппена заставляет самого Серхио стремиться стать лучшей версией самого себя.

"Наличие Макса в качестве ориентира определенно делает тебя лучше, как гонщика. Он заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей", - убежден Перес.

Напомним, что ранее Ферстаппен остался недоволен изменениями гоночного уик-энда и пригрозил покинуть Формулу-1.