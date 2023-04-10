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Перес откровенно рассказал о своих отношениях с Ферстаппеном

В Ред Булл прекрасная уважительная атмосфера.
Сегодня, 16:49
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Ред Булл Серхио Перес рассказал, какие у него сейчас отношения с Максом Ферстаппеном.

После первых трех Гран-при казалось, что ситуация в команде несколько накалилась, поскольку мексиканский пилот готов бороться с Максом за свой первый титул.

Однако сам Серхио заявил, что они с Ферстаппеном прекрасно ладят за кулисами, более того, в команде царит дружеская атмосфера и обе половины гаража относятся друг к другу с уважением.

"Мы уважаем друг друга намного больше, чем могут подумать люди. За кадром в команде царит прекрасная атмосфера. Между обоими сторонами боксов существует взаимное уважение. Мне кажется, мы с ним оба достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Так что я не жду никаких изменений в подходе команды", - цитирует Переса Motorsport.

Также мексиканец сказал, что наличие в команде пилота уровня Ферстаппена заставляет самого Серхио стремиться стать лучшей версией самого себя.

"Наличие Макса в качестве ориентира определенно делает тебя лучше, как гонщика. Он заставляет тебя выкладываться на пределе возможностей", - убежден Перес.

Напомним, что ранее Ферстаппен остался недоволен изменениями гоночного уик-энда и пригрозил покинуть Формулу-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен

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