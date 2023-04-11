Риккардо заявил, что продолжит карьеру только в топ-команде

Даниэль Риккардо признался, что не собирается возвращаться в стартовую решетку любой ценой.

Австралиец сейчас третий пилот в Ред Булл, но желает вновь участвовать в заездах. Однако согласиться гонять только за топовую команду.

"В нынешнем году нужно понять, чего я хочу, но также и чего не хочу. И, полагаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу начинать с начала.

Не хочу оказаться на решетке просто ради того, чтобы оказаться, и страдать на 18-м месте. В общем, не собираюсь возвращаться любой ценой", - цитирует Риккардо Motorsport Week.

Даниэль понимает, что заполучить место в сильной команде будет намного сложнее. Однако пилот убежден, что способен показывать свой уровень только в случае, если есть за что бороться.

"Понимаю, что получить место в топ-команде труднее. Но я хочу оказаться именно там. Я знаю, что раскрываюсь, когда на кону что-то большее. Все, чего я желаю – сражаться среди лидеров. Да, найти кокпит будет несколько труднее, но я буду искать", - убежден Риккардо.

Напомним, что ранее Серхио Перес рассказал об атмосфере в Ред Булл.