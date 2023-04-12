Штайнер: Формула 1 не должна менять правила только из-за доминации Ред Булл

По мнению итальянского руководителя команды Хаас, все работает так, как надо.

Ред Булл в доминирующем стиле провел первые три Гран-при сезона-2023: Макс Ферстаппен победил в Бахрейне и Австралии, а его напарник по команде Серхио Перес выиграл заезд в Саудовской Аравии.

В то время как некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность тем, что еще один год доминирования одной команды будет плохим для Формулы 1, руководитель Хааса Гюнтер Штайнер подчеркнул, что спортивная честность всегда должна иметь приоритет над шоу.

"Спорт — это главное, что у нас должно быть", — сказал Штайнер о приоритете в Ф1 в интервью для Motorsport.

"Шоу второстепенно, но я думаю, что оно уладится само собой. Тем не менее, у нас впереди идет хорошая гонка между Чеко и Максом, которая, кажется, не проходит без искр, без шоу. Теперь в этом есть элемент шоу. Но я не беспокоюсь, что другие люди подтянутся".

Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Источник: Getty Images

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Штайнер настаивал на том, что действующие правила менять не нужно.

"Я бы сказал, что они работают", — отметил он. "Очевидно, что на данный момент у Ред Булл есть преимущество, но я бы не сказал, что они сохранят это преимущество на ближайшие 20 гонок".

"Я не уверен в этом, потому что все наверстают упущенное, и, надеюсь, мы узнаем, как они пришли к этому преимуществу, и мы сможем скопировать его или сделать что-то подобное".

После трех гоночных этапов Хаас занимает седьмое место в Кубке конструкторов, заработав семь очков.