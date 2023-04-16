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Алонсо: Я был чемпионом мира четыре года назад

Испанец решительно заткнул критиков.
Сегодня, 11:41
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо ответил критикам, утверждающим, что испанец только сейчас начал побеждать.

Алонсо напомнил всем, что всего четыре года он был чемпионом мира в гонках на выносливость, и после этого боролся за подиумы в составе Альпин.

Испанец убежден, что всегда был первоклассным пилотом, который боролся за победы, но важно лишь то, победил ты или нет.

Прошло не так много времени с тех пор, как я боролся за победы. Знаю, люди думают, что я десятилетиями двигаюсь в тёмном туннеле, но я был чемпионом мира четыре года назад. Да, это было не в Формуле-1, но наш мир — не только Формула-1. Я выигрывал и доминировал в WEC четыре года назад, сражался в последние сезоны за подиум с Альпин.

Никогда не было ощущения, что я десять лет выбывал после первого сегмента, а теперь вдруг ожил. Я всегда был конкурентоспособным и надеюсь оставаться таким. Но, пока не выигрываешь, нет большой разницы, финишируешь ты 11-м, седьмым или вторым. Разница незначительная — ты либо выиграл, либо проиграл", — цитирует Алонсо Autosport.

Ранее другой ветеран Формулы-1 Даниэль Риккардо заявил, что готов вернуться на стартовую решетку.

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