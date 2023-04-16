Алонсо: Я был чемпионом мира четыре года назад
Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо ответил критикам, утверждающим, что испанец только сейчас начал побеждать.
Алонсо напомнил всем, что всего четыре года он был чемпионом мира в гонках на выносливость, и после этого боролся за подиумы в составе Альпин.
Испанец убежден, что всегда был первоклассным пилотом, который боролся за победы, но важно лишь то, победил ты или нет.
Прошло не так много времени с тех пор, как я боролся за победы. Знаю, люди думают, что я десятилетиями двигаюсь в тёмном туннеле, но я был чемпионом мира четыре года назад. Да, это было не в Формуле-1, но наш мир — не только Формула-1. Я выигрывал и доминировал в WEC четыре года назад, сражался в последние сезоны за подиум с Альпин.
Никогда не было ощущения, что я десять лет выбывал после первого сегмента, а теперь вдруг ожил. Я всегда был конкурентоспособным и надеюсь оставаться таким. Но, пока не выигрываешь, нет большой разницы, финишируешь ты 11-м, седьмым или вторым. Разница незначительная — ты либо выиграл, либо проиграл", — цитирует Алонсо Autosport.
Ранее другой ветеран Формулы-1 Даниэль Риккардо заявил, что готов вернуться на стартовую решетку.