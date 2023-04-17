Хэмилтон хочет повторить путь сэра Стирлинга Мосса

Британец снова подтвердил, что останется в немецкой команде.

Льюис Хэмилтон снова заявил, что не планирует покидать Мерседес, а также хотел бы повторить путь сэра Стирлинга Мосса.

Четырехкратный вице-чемпион Формулы-1 был амбассадором Мерседеса и сохранял связь с командой вплоть до своей смерти в 2020 году.

Льюис заявил, что видить себя с Мерседесом до коцна своих дней, ведь его мечта - продолжать работать с командой и брендом.

"Будущее с Мерседесом? У меня потрясающие ощущения. Я по-прежнему чувствую себя фактически как дома.

Честно говоря, я вижу себя с Мерседесом до последних дней жизни. Посмотрите на легенд – сэр Стирлинг Мосс был с Мерседесом до последних дней жизни. Это стало бы мечтой – продолжать работу, продолжать выстраивать бренд", – приводит слова Хэмилтона Autosport.

Также 38-летний пилот уверен, что он в прекрасной форме и может еще приносить пользу команде. Хотя и понимает, что вскоре Мерседес может заменить его на более молодого пилота.

Ранее сообщалось, что команда готова изменить подвеску болида специально для Хэмилтона.