Феррари отказали в пересмотре штрафа Сайнса

Штраф Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии не будет пересмотрен, сообщает официальный сайт ФИА.

Напомним, Феррари запросила пересмотр штрафа своего пилота за столкновение с Фернандо Алонсо во время рестарта. Испанец получил 5-секундный штраф и вылетел из очковой зоны.

Стюарды рассмотрели аргументы Скудерии и отказали в пересмотре штрафа, так сочли доказательства команды недостаточными.

Феррари пытались доказать невиновность Карлоса с помощью телеметрии, однако стюарды заявили, что у них тоже был к ней доступ. А аргумент самого пилота о слепящем солнце и холодных шинах не посчитали достаточной причиной для пересмотра.

А это означает, что в личном зачете пилотов Карлос Сайнс остается на пятой позиции с 20-ю очками.