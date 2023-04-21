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Автоспорт

Сайнс опроверг слухи о возможном переходе в Ауди

Пилот намерен оставаться в Феррари.
Сегодня, 19:43
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс заявил, что не заинтересован в переходе в команду Заубер-Ауди.

Ранее сообщалось, что руководитель Заубера Андреас Зайдль сформировал шорт-лист пилотов, которые займут место в новой команде.

Гланвмы фаворитом и первым пилотом Ауди считается Карлос Сайнс, однако сам испанец с этим не согласен. О чем он и заявил во время спонсорского мероприятия.

"Я планирую оставаться в Феррари еще много лет. Я не понимаю, откуда появились разговоры о моих планах на 2026 год, если у меня даже нет контракта на 2025-й. Меня раздражает, когда кто-то распространяет выдуманные и неподтвержденные слухи", - заявил Сайнс.

Напомним, что ранее ФИА не стала пересматривать штраф Сайнса на Гран-при Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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