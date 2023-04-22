Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке

Пилот Альфа Таури Чжоу Гуаньюй поделился мнением, кто является лучшим гонщиком Формулы-1 прямо сейчас.

Китаец заявил, что без сомнения самый лучшимй пилот Формулы-1 - это Фернандо Алонсо, за которого он болел еще с детства.

Гуаньюй убежден, что для Алонсо не составит труда соревноваться с лидерами пелотона, если у него будет достаточно сильный болид.

"На мой взгляд, это Фернандо Алонсо. Это очевидный выбор для меня, потому что он был моим гоночным кумиром с детства. Мой первый Гран-при в качестве зрителя был в Шанхае в 2004-м. Он тогда выступал, а в последующие два года начал побеждать в гонках. Я наблюдал за ним и держал его флаг, я был большим фанатом Фернандо.

Я никогда бы не подумал, что через 10-15 лет буду гоняться с кумиром детства – это достижение. Когда у него очень сильная машина, он способен сражаться среди лидеров", – приводит слова Чжоу Total Motorsport.

Напомним, что ранее Фернандо Алонсо наконец ответил своим критикам.