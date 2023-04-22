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Чжоу назвал лучшего пилота Формулы-1 на стартовой решетке

Китаец даже не сомневался в своем выборе.
Сегодня, 17:24
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Пилот Альфа Таури Чжоу Гуаньюй поделился мнением, кто является лучшим гонщиком Формулы-1 прямо сейчас.

Китаец заявил, что без сомнения самый лучшимй пилот Формулы-1 - это Фернандо Алонсо, за которого он болел еще с детства.

Гуаньюй убежден, что для Алонсо не составит труда соревноваться с лидерами пелотона, если у него будет достаточно сильный болид.

"На мой взгляд, это Фернандо Алонсо. Это очевидный выбор для меня, потому что он был моим гоночным кумиром с детства. Мой первый Гран-при в качестве зрителя был в Шанхае в 2004-м. Он тогда выступал, а в последующие два года начал побеждать в гонках. Я наблюдал за ним и держал его флаг, я был большим фанатом Фернандо.

Я никогда бы не подумал, что через 10-15 лет буду гоняться с кумиром детства – это достижение. Когда у него очень сильная машина, он способен сражаться среди лидеров", – приводит слова Чжоу Total Motorsport.

Напомним, что ранее Фернандо Алонсо наконец ответил своим критикам.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Чжоу Гуаньюй

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