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Автоспорт

Стало известно будущее Магнуссена в Хаас

У пилота есть пять гонок, чтобы выбить себе место в команде.
Сегодня, 11:43
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Руководитель Хаас Гюнтер Штайнер прокомментировал продление контракта с Кевином Магнуссеном.

Итальянский менеджер заявил, что даст пилоту еще пять Гран-при для того, чтобы исправить ситуацию. Сейчас дела у Кевина идут ужасно, он выступает хуже своего напарника Нико Хюлькенберга.

"Мы все знаем, на что способен Кевин, но нас всех нужно подталкивать. Кевин в неприятном положении в данный момент, он позади Нико. Он недоволен выступлениями в квалификациях. Но он доволен командой и понимает, что машина позволяет добиваться успехов – просто нужно реализовать ее потенциал.

Продление контракта? В конечном счете все решают результаты, но сейчас я не напрягаюсь по этому поводу. Я хочу посмотреть, какой будет ситуация на протяжении как минимум еще пяти гонок, а потом начну думать", - приводит слова Штайнера Daily Mirror.

Руководитель Хаас рассчитывает, что команда определится с составом до летнего перерыва. Кроме того он не сомневается, что Магнуссен все еще способен демонстрировать хорошие результаты.

Напомним, ранее стало известно, что в коцне этого сезона с поста руководителя Альфа Таури уйдет Франц Тост.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Кевин Магнуссен

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