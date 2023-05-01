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Автоспорт

Феррари переманили из Ред Булл двух специалистов по аэродинамике

Один из них уже начал работу в Маранелло.
Сегодня, 22:16
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари удалось переманить к себе двух инженеров из Ред Булл, пишет Motorsport.

Один из них - Энрике Бальбо, который был в Ред Булл главой отдела разработки аэродинамики. Ранее он занимал ту же должность в Мерседес.

Имя второго инженера неизвестно, однако источники утврждают, что они имеет непосредственное отношение к разработке системы DRS.

Более того, этот инженер уже находится в Маранелло и работает с текущим болидом красной конюшни. А вот с Бальбо все сложнее.

Сейчас Феррари ведет переговоры с Ред Булл об ускорении его перехода. Считается, что Скудерия может отпустить Мекьеса в Альфа Таури прямо сейчас, за что и получит Бальбо.

Если же команда из Милтон-Кинс будет против, инженер присоединится к итальянцам лишь в 2024 году.

С результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл

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