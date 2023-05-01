Феррари переманили из Ред Булл двух специалистов по аэродинамике
Феррари удалось переманить к себе двух инженеров из Ред Булл, пишет Motorsport.
Один из них - Энрике Бальбо, который был в Ред Булл главой отдела разработки аэродинамики. Ранее он занимал ту же должность в Мерседес.
Имя второго инженера неизвестно, однако источники утврждают, что они имеет непосредственное отношение к разработке системы DRS.
Более того, этот инженер уже находится в Маранелло и работает с текущим болидом красной конюшни. А вот с Бальбо все сложнее.
Сейчас Феррари ведет переговоры с Ред Булл об ускорении его перехода. Считается, что Скудерия может отпустить Мекьеса в Альфа Таури прямо сейчас, за что и получит Бальбо.
Если же команда из Милтон-Кинс будет против, инженер присоединится к итальянцам лишь в 2024 году.
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