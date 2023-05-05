iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

ФИА сократила две зоны ДРС на Гран-при Майами

Главное, чтобы не получилось повторение Гран-при Азербайджана недельной давности.
Сегодня, 16:48
Гран-при Майами / Getty Images
Гран-при Майами / Getty Images

Как сообщалось перед началом сезона, в первых пяти гонках 2023 года зоны ДРС будут изменены, расширены или сокращены, чтобы лучше сбалансировать обгоны.

В Майами точки активации первых двух из трех зон ДРС были перемещены вперед, что означает сокращение самых зон использования ДРС, сообщает Motorsport.

Первая точка активации на пути к 11-му повороту была сдвинута с 30 м после 9-го поворота на 105 м, что уменьшило зону ДРС на 75 метров.

Вторая зона также была сокращена на 75 метров и теперь начинается через 525 м после 16-го поворота вместо 450 м.

Последняя зона ДРС на прямой старт-финиш, которая в любом случае оказала незначительное влияние на обгон, осталась нетронутой.

Читай также: Гран-при Майами: расписание и результаты

Напомним, что перед недавним Гран-при Азербайджана зона ДРС на прямой старт-финиш была сокращена на 100 м, что вызвало недовольство у гонщиков - это напрямую повлияло на количество обгонов, которых в Баку было не так много.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Гран-при Майами

Статьи по теме

Гран-при Майами: расписание и результаты Гран-при Майами: расписание и результаты
Ред Булл выступит на Гран-при Майами в специальной ливрее Ред Булл выступит на Гран-при Майами в специальной ливрее
Прощай, Пирелли?: ФИА открыла тендер на поставку шин для Формулы 1 Прощай, Пирелли?: ФИА открыла тендер на поставку шин для Формулы 1
Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа19:00
"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию
Европа18:59
Лунин может сменить один испанский клуб на другой
Европа18:30
Льорис больше не поможет Тоттенхэму в этом сезоне
Европа18:22
Брайтон заключил контракт с одним из ветеранов Ливерпуля
НБА18:06
Дончич оплатит похороны всех жертв теракта в белградской школе
Украина17:46
Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины
Украина17:40
Заря празднует 100 лет со дня основания клуба
Формула 117:21
Андретти намерена вступить в младшие серии, если попадет в Формулу-1
Теннис16:58
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Сен-Мало
Формула 116:48
ФИА сократила две зоны ДРС на Гран-при Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK