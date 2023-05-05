ФИА сократила две зоны ДРС на Гран-при Майами

Как сообщалось перед началом сезона, в первых пяти гонках 2023 года зоны ДРС будут изменены, расширены или сокращены, чтобы лучше сбалансировать обгоны.

В Майами точки активации первых двух из трех зон ДРС были перемещены вперед, что означает сокращение самых зон использования ДРС, сообщает Motorsport.

Первая точка активации на пути к 11-му повороту была сдвинута с 30 м после 9-го поворота на 105 м, что уменьшило зону ДРС на 75 метров.

Вторая зона также была сокращена на 75 метров и теперь начинается через 525 м после 16-го поворота вместо 450 м.

Последняя зона ДРС на прямой старт-финиш, которая в любом случае оказала незначительное влияние на обгон, осталась нетронутой.

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Напомним, что перед недавним Гран-при Азербайджана зона ДРС на прямой старт-финиш была сокращена на 100 м, что вызвало недовольство у гонщиков - это напрямую повлияло на количество обгонов, которых в Баку было не так много.