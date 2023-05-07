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Вольфф признал, что текущий болид Мерседеса плох во всем

В команде не понимают, в чем проблема.
Сегодня, 15:56
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф признался, что полностью разочарован результатами квалификации.

Напомним, что на Гран-при Майами Джордж Рассел будет стартовать с шестой позиции, а Льюис Хэмилтон лишь 13-й. Более того Вольфф заявил, что шестая позиция - это кошмар, но если бы не прервали квалификацию, Джордж оказался бы еще ниже.

Текущему болиду Мерседес не хватает гоночного темпа, и команда до сих не понимает почему. Болид попросту плох во всех отношениях.

"Думаю, что у нас не очень хороший болид, совсем не хороший. И я даже не могу сказать, в какой именно области… Нет, он плох везде. Проблема в базовой мощности машины, непонимании того, как она работает, – практически во всем. Я бы сказал, что показатели просто ужасные.

Все хуже, чем я мог себе представить. С прошлой гонки в Майами прошло 12 месяцев, и болид стал незначительно лучше. Он не подпрыгивает на прямой, но это единственное положительное отличие от версии прошлого года", приводит слова Тото Sky Sports.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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