Хэмилтон раскритиковал стратегию Мерседеса после провальной квалификации Гран-при Майами

Семикратный чемпион мира попросил команду лучше рассчитывать время выезда на трассу.

После обнадеживающей первой практики в Майами Мерседес провалился в оставшихся двух сессиях, а также квалификации, по итогам которой Льюис Хэмилтон вылетел уже во втором сегменте, установив 13-й результат.

Британец неудачно начал свою последнюю попытку. Хэмилтон сказал, что его отправили в качестве одной из последних машин, которые пересекли финишную черту, что означало, что он не смог подготовить свою машину и шины должным образом.

Он считает, что Мерседес нужно лучше реагировать на то, что у машины нет гарантии выхода на финальные этапы.

"Когда вы быстры, вы можете больше сидеть сложа руки, более расслабленно. Вы можете выехать на трассу в последнюю минуту и ​​не торопиться. Вы знаете, что, скорее всего, легко пробьетесь в К3", - цитирует Льюиса Sky Sports.

"Мы знали, что это будет очень сложно, и у нас был шанс 50 на 50 попасть в третий сегмент, поэтому нам нужно было лучше рассчитать время. Все уже сделано. Теперь я постараюсь сконцентрироваться и посмотреть, что я смогу сделать в воскресенье. 13-е место, это ж Бог знает где".

Напомним, что Гран-при Майами состоится в воскресенье, 7 мая. Начало заезда - 22:30 по киевскому времени.