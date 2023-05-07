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Автоспорт

Глава Астон Мартин взял на себя ответственность за провал Стролла

Лэнс стартует лишь с 18-й позиции.
Сегодня, 20:03
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Глава Астон Мартин Майк Крак прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Майами.

Напомним, что Лэнс Стролл не смог пройти во второй сегмент квалификации и стартует сегодня с 18-й позиции. Его партнер Фернандо Алонсо поедет вторым.

Крак заявил, что результаты Стролла - это следствие ошибок команды, а не вина пилота. Было решено отправить пилотов на использованных "софтах", что и стало причиной плохих результатов.

"Мы были слишком агрессивны, если говорить о выборе шин в первом сегменте, решив оставить обоих пилотов на использованных «софтах» для вторых попыток. Это было категоричное решение, и оно не сработало.

Трасса накаталась, и пилоты на свежей резине смогли значительно прибавить, что привело к тому, что Лэнс завершил сессию на неутешительном 18-м месте. Если бы мы провели лучшую работу, он бы без проблем прошел в следующие сегменты. Мы сделаем выводы", – приводит слова Крака издание RaceFans.

С расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин Лэнс Стролл

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