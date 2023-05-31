Перес намерен выиграть Гран-при Испании

Пилот Ред Булл Серхио Перес поделился планами на грядущее Гран-при Испании.

Испанец намерен выиграть гонку, чтобы отблагодарить команду за их труд, а также для того, чтобы продолжить состязаться с Максом Ферстаппеном в чемпионате.

Напомним, что в Монако Серхио разбил болид на квалификации и стартовал с последнего места и так и не смог добраться до очковой зоны.

"Этап в Монако обернулся для меня катастрофой. Как я уже говорил, все что могло пойти не так – пошло не так. Так что задача на уик-энд в Барселоне – начать все с начала и вернуться к высочайшим стандартам, которых мы ранее придерживались в этом сезоне. Я хочу отплатить команде за весь их тяжелый труд в этом сезоне и добиться хорошего результата на этапе в Барселоне.

Мне нужна стабильность выступлений, если я хочу продолжать как-то давить на Макса в чемпионате, нужно выиграть пару гонок. И если я все сделаю правильно, победа в Барселоне будет вполне достижима", – приводит слова Чеко racingnews365.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.