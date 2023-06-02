Гельмут Марко: Борьба за чемпионство между Ферстапппеном и Пересом уже окончена

Советник Ред Булл заявил, что двукратный чемпион мира никогда не видел угрозы в своем напарнике по команде.

На старте нынешнего сезона форма Серхио Переса намекала на то, что он готов бросить вызов Максу Ферстаппену в борьбе за чемпионский титул.

Однако после Гран-при Монако, который завершился победой нидерландца, отрыв Ферстаппена от Переса увеличился до 39 очков. По мнению советника Ред Булл Гельмута Марко, "борьба" за чемпионство уже завершена.

"Ситуация разрешилась сама собой. Но, если честно, Макс никогда не видел в Пересе угрозы и не считал серьезным претендентом на титул", - цитирует Марко Formula Passion.

"В Барселоне мы должны смотреться еще сильнее, чем в Монако. Именно на трассе в Барселоне выясняется, насколько на самом деле хороша ваша машина. Это значит, что если ваша машина будет быстра в Барселоне, она будет быстра и на 80% всех остальных трасс".

Ранее Льюис Хэмилтон выразил мнение, что ему будет невероятно трудно пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Испании.