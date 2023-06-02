Хэмилтон боится, что не сможет пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Испании

Гоночный этап в Испании начался не лучшим образом для Льюиса Хэмилтона.

По итогам первых двух свободных практик 7-кратный чемпион мира Формулы 1 квалифицировался лишь 12-м и 11-м соответственно, что натолкнуло его на мысль, что тот же результат его ждет и во время квалификации предстоящего Гран-при.

"Судя по тому темпу, который у меня был сегодня, мне трудно попасть в первую десятку", — цитирует сэра Льюиса Motorsport. "Но, надеюсь, мы внесем некоторые изменения за одну ночь. Думаю, что между нами и пятым местом идет очень плотная борьба".

"Впечатляет, как соперники прибавили за счет обновлений болида. У Альпин все отлично, а Астон Мартин занимает второе место сразу за Ред Булл - это впечатляет. Так что легко нам не будет, это точно".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного этапа в Испании.