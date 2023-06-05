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Двукратный чемпион Индикара раскритиковал Формулу-1

Серия не обладает достаточной внутренней конкуренцией и, следовательно, интригой.
Сегодня, 17:54
Уилл Пауэр / Getty Images
Уилл Пауэр / Getty Images

Австралийский гонщик и двукратный чемпион Индикара Уилл Пауэр обрушился с жесткой критикой на Формулу-1.

По мнению пилота в Формуле-1 отсутствует реальная конкуренция и интрига из-за доминирования Ред Булл. По мнению Пауэра серии стоит брать пример с ИНдикара и стандартизировать болиды.

"Формула-1 - какая-то шутка в плане конкуренции, но не в плане пилотов. Гонщики там потрясающие. Мне их жаль, поскольку они не могут испытать то чувство удовлетворения, которое получаем мы – это гонки с открытыми колесами высочайшего уровня.

Я считаю, что Формула-1 стала бы куда лучше, если бы там были "формулы" вроде тех, что в Индикаре. Мне нравятся технологии и процессы, связанные с производством машин – думаю, это потрясающе. Но надо посмотреть на это и глазами зрителей: блин, бы было здорово, если бы болиды Ред Булл получили все", - приводит слова пилота NBC Sport.

Австралиец рассказал, что в Индикаре у всех 20 гонщиков есть шансы победить, а потому это самая конкурентная серия в мире. В гонках все должны решать гонщики, ведь никто не хочет выигрывать чемпионат только из-за машины. Также Пауэр предположил, что будь у всех пилотов равные болиды, Макс бы не побеждал каждый раз.

"Есть целая группа пилотов, которые, должно быть, испытывают разочарование. Есть Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Алонсо – прекрасные пилоты, у которых даже нет шансов на победу. Они просто выжимают максимум из техники, которую им предоставили", - подытожил гонщик.

Напомним, что на Гран-при Испании Макс Ферстаппен завоевал третий в карьере Большой шлем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула-1 индикар

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