Двукратный чемпион Индикара раскритиковал Формулу-1

Австралийский гонщик и двукратный чемпион Индикара Уилл Пауэр обрушился с жесткой критикой на Формулу-1.

По мнению пилота в Формуле-1 отсутствует реальная конкуренция и интрига из-за доминирования Ред Булл. По мнению Пауэра серии стоит брать пример с ИНдикара и стандартизировать болиды.

"Формула-1 - какая-то шутка в плане конкуренции, но не в плане пилотов. Гонщики там потрясающие. Мне их жаль, поскольку они не могут испытать то чувство удовлетворения, которое получаем мы – это гонки с открытыми колесами высочайшего уровня.

Я считаю, что Формула-1 стала бы куда лучше, если бы там были "формулы" вроде тех, что в Индикаре. Мне нравятся технологии и процессы, связанные с производством машин – думаю, это потрясающе. Но надо посмотреть на это и глазами зрителей: блин, бы было здорово, если бы болиды Ред Булл получили все", - приводит слова пилота NBC Sport.

Австралиец рассказал, что в Индикаре у всех 20 гонщиков есть шансы победить, а потому это самая конкурентная серия в мире. В гонках все должны решать гонщики, ведь никто не хочет выигрывать чемпионат только из-за машины. Также Пауэр предположил, что будь у всех пилотов равные болиды, Макс бы не побеждал каждый раз.

"Есть целая группа пилотов, которые, должно быть, испытывают разочарование. Есть Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Алонсо – прекрасные пилоты, у которых даже нет шансов на победу. Они просто выжимают максимум из техники, которую им предоставили", - подытожил гонщик.

Напомним, что на Гран-при Испании Макс Ферстаппен завоевал третий в карьере Большой шлем.