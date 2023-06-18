Хюлькенберг лишился первого ряда на стартовой решетке Гран-при Канады

После любопытной квалификации на Гран-при Канады стюарды вызвали сразу четырех пилотов для разбирательств по ряду инцидентов - Сайнса, Стролла, Цуноду и Хюлькенберга.

В итоге, стартовая решетка сегодняшнего Гран-при претерпела некоторые изменения. Так Карлос Сайнс опустился на 11-е место за блокировку Пьера Гасли. По словам французского пилота, маневр красного болида не позволил ему пройти во второй сегмент квалификации.

По той же причине на три позиции опустились Лэнс Стролл и Юки Цунода. Пилот Астон Мартин начнет гонку с 16-й позиции за блокировку Эстебана Окона, а вот японцу даже немного повезло.

Цунода мог получить сразу два штрафа за блокировки соперников и начать гонку с пит-лейн. Однако стюарды оштрафовали пилота Альфа Таури лишь за один эпизод, так что Юки начнет с 19-й позиции.

А наиболее обидный штраф получил Нико Хюлькенберг, который сумел занять вторую строчку по результатам квалификации. Немца также оштрафовали на три позиции за то, что он превысил скорость при красных флагах. Пилот Хаас стартует с пятой позиции.

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