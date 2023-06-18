iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хюлькенберг лишился первого ряда на стартовой решетке Гран-при Канады

После квалификации стюарды оштрафовали четверых пилотов, включая немца.
Сегодня, 15:24
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

После любопытной квалификации на Гран-при Канады стюарды вызвали сразу четырех пилотов для разбирательств по ряду инцидентов - Сайнса, Стролла, Цуноду и Хюлькенберга.

В итоге, стартовая решетка сегодняшнего Гран-при претерпела некоторые изменения. Так Карлос Сайнс опустился на 11-е место за блокировку Пьера Гасли. По словам французского пилота, маневр красного болида не позволил ему пройти во второй сегмент квалификации.

По той же причине на три позиции опустились Лэнс Стролл и Юки Цунода. Пилот Астон Мартин начнет гонку с 16-й позиции за блокировку Эстебана Окона, а вот японцу даже немного повезло.

Цунода мог получить сразу два штрафа за блокировки соперников и начать гонку с пит-лейн. Однако стюарды оштрафовали пилота Альфа Таури лишь за один эпизод, так что Юки начнет с 19-й позиции.

А наиболее обидный штраф получил Нико Хюлькенберг, который сумел занять вторую строчку по результатам квалификации. Немца также оштрафовали на три позиции за то, что он превысил скорость при красных флагах. Пилот Хаас стартует с пятой позиции.

С расписанием и результатами Гран-при Канады вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады Карлос Сайнс Нико Хюлькенберг Лэнс Стролл Юки Цунода

Статьи по теме

"Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде "Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде
Стартовая решетка Гран-при Канады после всех штрафов пилотов Стартовая решетка Гран-при Канады после всех штрафов пилотов
Хюлькенберг: Результат немного неожиданный, но я очень рад и горжусь им Хюлькенберг: Результат немного неожиданный, но я очень рад и горжусь им
Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого
Европа19:56
Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа19:23
Челси готовит предложение по фавориту Хави
Евро-202419:19
Украина - Мальта: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Лига наций19:07
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Европа18:52
Вингер Наполи стал самым подорожавшим игроком Серии А
НБА18:51
Экс-игрок НБА узнал, что у него аутизм, благодаря диагнозу сына
Формула 118:24
"Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде
Лига наций18:15
Италия в напряженном матче обыграла Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги наций
Теннис18:07
Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK