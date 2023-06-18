"Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде

Во время квалификации Гран-при Канады Шарль Леклер не сумел пробиться в третий сегмент. За счет штрафа напарника по Феррари Карлоса Сайнса монегаск начнет заезд с десятой позиции.

После квалификации Леклер заявил, что команда должна лучше реагировать на погодные условия на трассе, указав, что она дала ему не верный комплект шин.

"Я очень разочарован квалификацией. Очевидно, что не все дело в шинах, потому что некоторые сделали то же самое и все же прошли в К3 (на промежуточных шинах). Но мы просто усложняем себе жизнь", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы 1.

"Сейчас я очень расстроен, и, честно говоря, нам нужно стать лучше и сделать шаг вперед, иначе мы всегда будем разочаровываться. Так что да, нам нужно совершенствоваться прямо сейчас".

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"В тот момент мы не последовали моей интуиции, и я думаю, что после этого мы оказались в очень сложной ситуации, и мы заплатили большую цену. Так что я очень расстроен и очень разочарован сегодняшним днем. Завтра я постараюсь провести гонку как можно лучше, чтобы отыграться".

Напомним, что Гран-при Канады состоится в воскресенье, 18 июня. Начало заезда запланировано на 21:00 по киевскому времени.