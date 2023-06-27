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Автоспорт

Феррари использовала съемочный день для теста новых деталей

Скудерия провела "нулевую практику" для Гран-при Австрии.
Вчера, 23:03
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари решили воспользоваться своей второй и последней опцией проведения съемочного дня и заодно опробовала грядущие оновления болида.

Напомним, что в этот уик-энд состоится Гран-при Австрии, которое будет включать в себя спринт. Следовательно, у команд будет всего одна практика.

Скудерия решила, скажем так, провести нулевую практику у себя во Фьорано, протестировав будущие изменения болида.

Многие решения итальянской команды очевидно подсмотрены у Ред Булл: продольная направляющая, входные каналы тоннелей Вентури и прочие мелкие детали копируют RB19.

Но и свои новшества Феррари также привнесла. Карлос Сайнс ездил на старом шасси, а после него Леклер выехал с новым днищем, которое получило усовершенствованую геометрию, особенно, в передней части.

Источники утверждают, что данные из Фьорано помогут команде решить, стоит ли использовать новинки на Гран-при Австрии.

Ранее Лоренс Стролл заявил, что заслуживает награды за спасение Астон Мартин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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