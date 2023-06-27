Алонсо ожидает, что Астон Мартин улучшит темп на Гран-при Австрии

На этап в Канаде Астон Мартин привез свой первый крупный пакет обновлений. Но команда не смогла собрать столько данных, сколько ей хотелось бы, из-за того, что первая практика была сильно ограничена.

По мнению Фернандо Алонсо, эти обновления позволят им хорошо проявить себя в Австрии в эти выходные. При этом он признал, что у них могут возникнуть проблемы, так как в Шпильберге будет всего одна практика.

"Я думаю, что спринтерский уик-энд не будет идеальным для нас. У нас еще есть время потренироваться на нашей новой модернизированной машине. Нам все еще нужно немного понять и оптимизировать пакет обновлений", - цитирует испанца официальный сайт Формулы 1.

"Очевидно, в Австрии со спринтом у нас будет только одна практика, чтобы сделать это. Но да, что есть, то есть. Трасса будет хорошей и, может быть, она подойдет для этого пакета обновлений лучше (чем Канада). Здесь длинные прямые и короткие повороты, так что, возможно, у нас будет немного больше скорости".

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Ранее владелец Астон Мартина Лоуренс Стролл заявил, что он должен получить титул рыцаря за то, что он "спас" британскую команду.