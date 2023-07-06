Организаторы Гран-при Австрии установят гравийные ловушки на спорных поворотах

Так они отреагировали на скандал с пересмотром результатов гонки.

Трасса Ред Булл Ринг, где проводится Гран-при Австрии, ждут небольшие изменения, пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, что во время гонки многие пилоты получили штрафы за превышение лимита трассы, а после гонки стюарды и восе пересмотрели результаты, вызвав громкий скандал.

На эту ситуацию отреагировали и организаторы Гран-при. ФИА рекомендовала им установить гравийные ловушки на девятом и десятом поворотах.

И, неожиданно, к словам ассоциации прислушались, гравий появится уже в следующем сезоне.

Интересно, что на Ред Булл Ринге также проводятся заезды MotoGP, а гравийные ловушки несколько снижают безопасность на треке. Однако серия дала свое согласие.

Ранее, напомним, Формула-1 объявила календарь гонок на следующий сезон.