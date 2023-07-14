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Автоспорт

Руководитель Ред Булл исключил возможность очередного многолетнего доминирования в Формуле 1

По мнению Кристиана Хорнера, австрийская команда не сможет слишком долго настолько всех превосходить.
Сегодня, 14:24
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Пилоты Ред Булл выиграли все десять Гран-при сезона-2023, при этом ни одна из команда не может составить им должную конкуренцию.

И хотя команда уже переключилась на разработку болида следующего сезона, все идет к тому, что "быки" смогут выиграть все гонки в 2023 году.

Но несмотря на отсутствие конкуренции, руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер не считает, что его коллектив сможет доминировать на протяжении многих лет.

"Одна вещь, которую мы знаем из этого вида спорта, так это то, что все будут сближаться по скорости. Уже заметно, как это начинает происходить, и самое важное в конвергенции — это стабильность", — цитирует Хорнера Motorsport.

"Стабильность регламента сблизит все команды. У нас не получится доминировать еще семь лет. Сейчас все силовые агрегаты очень похожи, а шасси развиваются гораздо быстрее, чем двигатели".

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон желает вернуть проведение Гран-при в свою страну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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