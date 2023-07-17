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Автоспорт

Ред Булл привезет большой пакет обновлений на Гран-при Венгрии

Команда ждет, что их болид станет еще быстрее.
Сегодня, 19:18
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл готовит большие обновления болида для Гран-при Венгрии.

В паддоке ходят слухи, что команда из Милтон-Кинс присматривается к другим командам, в частности, к Астон Мартин и анализирует их обновления.

В Венгрии новые болиды Ред Булл получат изменения кузова, которые будут видны даже невооруженным взглядом. При этом команда ожидает, что это серьезно ускорит болид.

А вот после летнего перерыва болиды Ред Булл также будут оснащено новыми деталями. Дело в том, что в следующем сезоне регламент будет почти таким же, а потому все, что изучается в этом сезоне, в теории понадобится и в новом.

А учитывая ограниченное время в арэротрубе и на симуляторах, Ред Булл да и другие команды будут тестировать новинки по ходу этого сезона.

Ранее, напомним, Кристиан Хорнер признался, что не ждет многолетнего доминирования его команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Венгрии

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