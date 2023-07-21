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Автоспорт

Обновление Ред Булл для Гран-при Венгрии поможет команде стать еще быстрее

Похоже, что и в этот гоночный уик-энд не стоит ждать никакой интриги.
Сегодня, 08:21
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images

В пятницу, 21 июля, на Хунгароринге стартует двенадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Венгрии.

Все идет к тому, что и в этот раз не стоит ждать борьбы за победу в гонке.

Как сообщает RBR Daily со ссылкой на журналиста Сэма Коллинза, новое обновление "быков" позволит им стать еще быстрее.

Он считает, что австрийская команда очень умно изменила дизайн радиаторов, так как они не используют аэродинамическую трубу. По сути, он называет это "бесплатным" обновлением.

Коллинз также думает, что данный апгрейд позволит Ред Булл стать на быстрее на более, чем 0,2 с.

Напомним, что болид Макса Ферстаппена попал под проверку ФИА после Гран-при Великобритании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Венгрии

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