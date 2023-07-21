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"Мне не помешает пиар": пилот Формулы 1 перекрасил волосы в честь выхода "Барби"

На самом деле, он даже не знал о фильме, просто все так совпало.
Сегодня, 11:04
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Во время гоночного этапа в Венгрии в пелотоне будет сильно выделяться один гонщик.

Пилот Хаас Нико Хюлькенберг решил перекрасить свои волосы в белый цвет, чем очень повеселил фанатов.

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Во время общения с прессой 35-летний немец в шутку сказал, что специально перекрасился в честь выхода в прокат фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

"Удивительно, что могут сделать крашеные волосы", - цитирует Халка RacingNews365.com.

"Выходит фильм о Барби, и я подумал, что немного дополнительного пиара для меня было бы очень кстати в это время сезона!".

"На самом деле, я не знал об этом, я никогда не играл с Барби и Кеном, когда был ребенком. Так что это просто стечение обстоятельств. Думаю, это плохой тайминг".

Напомним, что в пятницу, 21 июля, пройдут первые две практики предстоящего Гран-при Венгрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Нико Хюлькенберг

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