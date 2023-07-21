Перес - о месте в Ред Булл: Для меня возвращение Риккардо ничего не меняет

Министр обороны Мексики старается не думать о том, что может произойти в 2025 году.

Несколькими днями ранее стало известно, что Даниэль Риккардо возвращается в Формулу 1 на место Ника Де Вриса в Альфа Таури.

Австралиец не скрывает, что его главной целью является возвращение в Ред Булл в 2025 году. И так как место Макса Ферстаппена не подлежит сомнению, под удар "Медоеда" может попасть Серхио Перес.

Однако мексиканец считает, что возвращение Риккардо никак не повлияет ни на него самого, ни на его место в команде.

"Для меня это ничего не меняет, потому что я выступаю за Ред Булл", — цитирует Переса Motorsport. "Там не только Даниэль, но и Юки (Цунода), более половины пелотона хотели бы выступать за Ред Булл. Так что это ничего не меняет".

"Я в Формуле 1 уже 13 лет, так что я уже не тот парень, который думает так далеко вперед. Я был с инженерами, и, честно говоря, у меня даже не было времени обсудить ситуацию с Даниэлем. Я думаю, что это отличная возможность для него. Вот и все".

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"Я сосредотачиваюсь на Венгрии, а затем на Бельгии. Я не думаю о 2025 году, это так далеко впереди. Глупо загадывать так далеко".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий предстоящего Гран-при Венгрии.

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