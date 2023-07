Альфа Ромео представила спонсорскую ливрею

Команда Альфа Ромео привезет на Гран-при Бельгии специальную спонсорскую ливрею.

Швейцарская команда разбавила свои традиционные красные и черные цвета неожиданным зеленым.

Альфа Ромео появится в специальной ливрее своего спонсора стримингового сервиса Kick только на Спа.

Celebrating the success of our partner, @KickStreaming. 💚



This weekend at the #BelgianGP we will be running a special livery consisting of unique elements from KICK and their community.



Read more. ⬇️#kickstreaminglivery