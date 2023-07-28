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Стюарды вынесли вердикты по инцидентам на квалификации Гран-при Бельгии

Больше всего досталось Кевину Магнуссену.
Вчера, 22:57
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Стюарды вынесли вердикты по всем трем инцидентам, которые случились во время квалификации Гран-при Бельгии.

После сессии на ковер были вызваны Льюис Хэмилтон, Алекс Албон и Кевин Магнуссен.

Пилот Мерседес нарушил правила, небезопасно вернувшись на трек, чем чуть не спровоцировал столкновение со своим партнером Джорджем Расселлом. Сэра Льюиса решили не штрафовать.

Подобное нарушение спровоцировал и Албон, небезопасно вервушись на трассу во втором секторе и чуть не столкнувшись с Пьером Гасли. Пилот Уильямс получил официальное предупреждение.

А вот КейМаг получил штраф в три позиции на старте Гран-при за блокировку Шарля Леклера во время квалификации. Датчанин стартует теперь с 16-й строчки.

С расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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