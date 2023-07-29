Алонсо объяснил, почему сошел во время спринта на Гран-при Бельгии

Фернандо Алонсо признал, что совершил ошибку во время спринта на Гран-при Бельгии.

Напомним, испанский пилот и Серхио Перес - единственные гонщики, которые не смогли сегодня финишировать.

Чеко повредил болид во время контакта с Льюисом Хэмилтоном, а вот Нандо сам ошибся и закончил сессию в бордах.

"Я преследовал Нико и подобрался слишком близко на входе в "Пуон". Я потерял прижимную силу, коснулся белой линии и просто потерял машину. Было сложно добиться сцепления и понять его уровень в каждом повороте. Было очень скользко. Это моя ошибка", – сказал Алонсо.

К счастью, Астон Мартин уже подтвердили, что испанцу удалось не повредить болид, потому завтра на старте не будет никаких проблем.

Однако Алонсо все равно был вызван к стюардам и получил предупреждение за потенциально опасный пилотаж при выезде с пит-стоп.

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