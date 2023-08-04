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Экс-руководитель Альпин объяснил свое увольнение

Сафнауэр и Рено не сошлись в мнениях.
Вчера, 23:02
Отмар Сафнауэр / Getty Images
Отмар Сафнауэр / Getty Images

Теперь уже бывший руководитель Альпин Отмар Сафнауэр прокомментировал свое увольнение.

По словам американского инженера, ему не удалось сойтись с Рено по поводу сроков, за которые команда сможет показывать результат.

Отмар отметил, что команды Формулы-1 - это большая организация, которой нужно много времени, чтобы измениться. Но Рено не захотел ждать.

"Безусловно, мы разошлись по обоюдному согласию. Я выложил сроки – как много времени требуется в Ф-1 для того, чтобы изменения сработали. Знаете, это не футбольная команда – только два гонщика и 998 техников, инженеров и специалистов по аэродинамике, и требуется время, чтобы изменить культуру.

Сроки не устроили боссов Рено, они хотели сделать все быстрее, и по данному вопросу мы разошлись во мнениях. Так что да, по обоюдному согласию", - цитирует специалиста Planet F1.

Напомним, что ранее Рено затеяли большую реструктуризацию команды, сменив почти все руководство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин Отмар Сафнауэр

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