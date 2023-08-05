Владельцы команды Формулы 1 по-прежнему поставляют через Китай оборудование для ВПК россии

В марте американский станкостроительный гигант Haas Automation столкнулся с обвинениями в том, что продавал технологии российской военной промышленности через бывшего дистрибьютора Abamet.

Компания, которая владеет командой Формулы 1 Хаас, опровергла эту историю и заявила, что прекратила продажи, когда россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Но исследования показывают, что Хаас все еще может косвенно снабжать российскую военную промышленность, сообщает специальный корреспондент PBS Саймон Островский при поддержке Пулитцеровского центра.

По информации источника, на россию продолжает поступать оборудование американцев через "загадочную" компанию из Китая под названием Suzhou Sup Bestech Machine Tools.

Стоит отметить, что у данной фирмы нет сайта и телефона. К тому же, она была запущена всего через две недели после официального ухода Хааса с рынка страны 404.

Источник: Getty Images

Китайская компания провела более 200 отправлений продукции Хааса фирме Abamet (бывший официальный дистрибьютор американцев на россии и беларуси) на общую сумму около 600 тысяч долларов.

В частности, американские станки используются на новосибирском приборостроительном заводе, который производит высококачественную оптику, используемую оккупантами для всего: от систем наведения до оружия и приборов ночного видения для пехоты.

В ответ на запрос журналистов Хаас, конечно же, отрицал эту информацию, указав на то, что компания ничего такого не делает, не желая нарушать американские санкции.

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