Ред Булл может сократить зарплату Переса из-за особенного пункта в контракте

Все дело в нынешнем отставании мексиканца от Макса Ферстаппена.

Зарплата пилота Ред Булл Серхио Переса может попасть под сокращение.

На данный момент Министр обороны Мексики получает 7 миллионов евро в год + 3 миллиона в виде бонусов.

Но, как сообщает De Telegraaf, в контракте пилота есть пункт, по которому австрийская команда может сократить либо его зарплату, либо бонусы в том случае, если он будет проигрывать напарнику по команде 125+ очков по ходу сезона.

И так совпало, что Перес ушел на летний перерыв как раз со 125-очковым отставанием от Макса Ферстаппена (189 против 314).

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Сообщается, что Ред Булл может активировать данную опцию в этом месяце. При этом она никак не повлияет на длительность его контракта, который рассчитан до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен работает над созданием собственной команды, которая будет выступать в серии GT3.

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