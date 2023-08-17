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Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках

Халк поговорил о рекорде, о котором ему постоянно напоминают.
Сегодня, 01:10
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Нико Хюлькенберг является обладателем одного из самых неудачных рекордов в истории Формулы 1.

За свою карьеру пилот Хаас провел 193 Гран-при - и ни в одном из них он не сумел финишировать на одной из ступенек подиума. Он три раза останавливался в шаге от заветного пьедестала.

Вторым в списке подобных неудачников идет Адриан Сутиль, на счету которого 128 выходов на старт гонки без подиума.

Когда Халка спросили, чувствовал ли он когда-нибудь разочарование из-за отсутствия трофеев Формулы 1, даже учитывая, что он никогда не выступал за команду высшего уровня в чемпионате, Нико ответил: "Это констатация факта". 

"Очевидно, когда вы начинаете об этом думать, это немного расстраивает. В идеале, каждый гонщик тогда и сейчас хочет побеждать. Но в то же самое время у меня никогда не было подходящего болида", - цитирует немца Motorsport.

Источник: Getty Images

"У меня были хорошие машины, а также были возможности подняться на подиум, но по разным причинам этого так и не произошло. Так и не получилось".

"Но я не обижен и не разочарован по этому поводу. Я нахожусь в хорошем состоянии и собираюсь провести, кажется, двухсотый Гран-при позже в этом сезоне — где-то в Мексике (в октябре)".

"И хотя у меня нет подиума, я думаю, что если бы я был таким плохим, мне бы не удалось остаться на 200 Гран-при — так что где-то здесь тоже должно быть что-то хорошее".

"Кто-то сказал мне на днях, что есть статистика "наибольшее количество гонок без подиума". Но есть и другая статистика, например, "больше всего очков без побед" или "без подиума в Формуле 1" (у Хюлкенберга 530 очков, а у Сутиля 124). Я хочу сказать, что эта статистика на самом деле говорит за меня".

Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер сообщил, что он поддерживает контакт с пилотом Мерседес Льюисом Хэмилтоном.

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