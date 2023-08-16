Руководитель Феррари продолжает поддерживать контакт с Хэмилтоном

На самом деле все не так, как могут подумать фанаты Формулы 1.

Длительное время Мерседес и Льюис Хэмилтон не могут заключить новый контракт - старая сделка подойдет к концу по завершению нынешнего сезона.

На этом фоне все чаще появляются слухи о переходе британца в Феррари, где он может получить контракт, который будет соответствовать пилоту его статуса.

И, как сообщает Planet F1, руководитель Скудерии Фредерик Вассер поддерживает связь с Хэмилтоном. Но все куда банальнее, чем могло показаться.

Известно, что у Хэмилтона тесные отношения с Вассером, который был его руководителем в победной кампании в серии GP2 в 2006 году, прежде чем сэр Льюис стал пилотом МакЛарен.

"Я разговариваю с ним на каждом Гран-при. Он выступал за мою команду 20 лет назад, и мы до сих пор близки", - сказал Вассер.

"Я помогал ему, когда он перешел в МакЛарен в начале своей карьеры в Ф1, и мы время от времени общаемся. Понятно, если нас видят вместе в паддоке, возникает суета, но отношения остались".

Вассер и Хэмилтон в 2006 году / Источник: Getty Images

"Я не хочу сравнивать его с нашими гонщиками, это не имеет смысла. Но вклад топ-пилота заключается не только в плане вождения, но и в техническом, стратегическом, в помощи в найме инженера".

"И в этом случае, если у вас есть Хэмилтон, (Макс) Ферстаппен или (Шарль) Леклер, все куда проще. Те, кто работает в Ф1, увлечены гонками, им нравится работать с чемпионами".

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф сообщил, что немецкая команда полностью переходит на разработку болида 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!