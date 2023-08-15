Свет в конце тоннеля: Мерседес перешел на разработку болида 2024 года

Немецкая команда надеется, что он позволит бороться за чемпионский титул.

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф подвел итоги первой части сезона-2023.

По мнению австрийского специалиста, в этом разочаровывающем сезоне для "серебряных стрел" есть "свет в конце тоннеля".

"Наш сезон в Бахрейне начался не очень хорошо. Но я думаю, что в последних гонках мы смогли немного лучше понять машину", — цитирует Вольффа официальный сайт Формулы 1.

"Положительным моментом является то, что мы ясно видим, что некоторые пути развития функционируют. Мы понимаем, где нам нужно добавить производительности".

"Это разочаровывающий процесс, потому что требуется время, чтобы коренным образом изменить машину, его концепцию и аэродинамику. Но свет в конце тоннеля определенно есть".

В преддверии второй половины сезона, которая должна начаться в Зандвоорте с Гран-при Нидерландов в конце августа, Вольфф заявил, что внимание его команды переключается на разработку болида 2024 года.

"Паруса установлены на 2024 год. Есть так много всего, что мы можем оптимизировать в этом болиде, не заглядывая слишком далеко в обновления. И теперь, когда разработка болида этого года почти остановилась, я считаю это хорошим моментом".

Ранее стало известно, что Мерседес может объявить о новом контракте Льюиса Хэмилтона после летнего перерыва.

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