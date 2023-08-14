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Автоспорт

Мерседес может объявить о новом контракте Хэмилтона после летнего перерыва

Официальное объявление ожидается перед Гран-при Нидерландов.
Сегодня, 10:24
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон все-таки переподписал контракт с Мерседес, пишет GP Blog.

Издание ссылается на информацию ряда итальянских спортивных СМИ, которые уверяют, что новый контракт Льюиса уже готов.

Мерседес готовится официально объявить о нем сразу же после летнего перерыва перед Гран-при Нидерландов.

"Настоящим сюрпризом станет согласованная длительность контракта. При условии, что Мерседес и Хэмилтон не станут прятаться за формулировкой "многолетнее соглашение". Которая зачастую означает и наличие опций досрочного расторжения контракта", - пишут инсайдеры.

По их информации, сэр Льюис подписал с немецкой командой четырехлетнее соглашение.

Ранее, напомним, экс-напарник Хэмилтона заявил о желании остаться в Альфа Ромео.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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