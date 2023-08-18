Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне

Карлос Сайнс заявил, что Феррари придется принять свое текущее место в чемпионате.

Испанский пилот убежден, что команда стоит спокойно относится к борьбе максимум за пятые места, особенно, в условиях плотности пелотона.

"Сейчас вы можете переживать очень сильные перепады формы – в один уик-энд вы можете быть третьими, а в другой оказаться восьмыми. При этом в пересчете на производительность речь идет о том, что вы будете либо на 0,1 секунды быстрее основной группы, либо на 0,1 секунды медленнее.

Однако в Феррари, когда 3-е место сменяется 8-м, на конечный результат смотрят совсем иначе. И нам просто нужно принять то, что сейчас мы ведем такую борьбу. И если в какой-то уик-энд нам придется бороться максимум за пятое место, мы должны радоваться тому факту, что выжали максимум с учетом сложившихся условий", - цитирует Сайнса Аutosport.

Ранее также сообщалось, что свое заявление в суд отнес Фелипе Масса.

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